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Рейтинговый бой в весовой категории до 72,5 кг. Евгений Абдуразаков – Алексей Коновка

29 января 2012 23:43
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Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».

34-летний минчанин Алексей Коновка за свою карьеру провел 16 боев. Одержал всего 2 победы.   

23-летний боксер из Бобруйска Евгений Абдуразаков на профессиональном ринге провел 16 поединков. Является финалистом турнира «Гладиаторы». Одержал 8 побед, 3 из которых – досрочно. Потерпел 8 поражений.

Победу техническим нокаутом одержал Евгений Абдуразаков.

Евгений Абдуразаков:
Я хорошо готовился к этому бою вместе со своим тренером.
Смотрите передачу «реактивный бокс». Я вам покажу еще много нового.

# общество

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