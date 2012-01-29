Рейтинговый бой в весовой категории до 72,5 кг. Евгений Абдуразаков – Алексей Коновка

Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».



34-летний минчанин Алексей Коновка за свою карьеру провел 16 боев. Одержал всего 2 победы.



23-летний боксер из Бобруйска Евгений Абдуразаков на профессиональном ринге провел 16 поединков. Является финалистом турнира «Гладиаторы». Одержал 8 побед, 3 из которых – досрочно. Потерпел 8 поражений.



Победу техническим нокаутом одержал Евгений Абдуразаков.



Евгений Абдуразаков:

Я хорошо готовился к этому бою вместе со своим тренером.

Смотрите передачу «реактивный бокс». Я вам покажу еще много нового.