Рейтинговый бой в весовой категории до 72,5 кг. Александр Вотинов – Сергей Хомицкий

Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».



Уроженец Гродно Александр Вотинов проводил девятый бой в качестве профессионала.



Для минчанина Сергея Хомицкого данный поединок стал 35 на профессиональном ринге. Одержал 23 победы, из них 9 – нокаутом. Был чемпионом России, чемпионом СНГ и славянских стран, чемпионом Беларуси, чемпионом WBO среди стран Азии и Тихоокеанского региона. Претендовал на титул чемпиона мира по версии IBC.



Победу по очкам одержал Сергей Хомицкий.



Сергей Хомицкий:

Александр хорошо проявил себя, с ним было тяжело. Конечно, у меня были ошибки. Но победа осталась за мной, и я этому рад.