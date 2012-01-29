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Рейтинговый бой в весовой категории до 72,5 кг. Александр Вотинов – Сергей Хомицкий

29 января 2012 23:25
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Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».

Уроженец Гродно Александр Вотинов проводил девятый бой в качестве профессионала.

Для минчанина Сергея Хомицкого данный поединок стал 35 на профессиональном ринге. Одержал 23 победы, из них 9 – нокаутом. Был чемпионом России, чемпионом СНГ и славянских стран, чемпионом Беларуси, чемпионом WBO среди стран Азии и Тихоокеанского региона. Претендовал на титул чемпиона мира по версии IBC.

Победу по очкам одержал Сергей Хомицкий.

Сергей Хомицкий:
Александр хорошо проявил себя, с ним было тяжело. Конечно, у меня были ошибки. Но победа осталась за мной, и я этому рад.

# общество

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