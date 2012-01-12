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Рейтинговый бой в весовой категории до 69 кг 900 г. Максим Пономарев – Юрий Пархимчик

12 января 2012 09:28
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Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».

Харьковчанин Максим Пономарев проводил четвертый поединок в качестве профессионала. Все свои бои боксер проводил у себя на родине с украинцами. Н один из его соперников серьезным рейтингом не обладал. Две встречи Максим Пономарев выиграл, одну – проиграл.  

У минчанина Юрий Пархимчик данный бой стал третьим на профессиональном ринге. До этого все свои поединки боксер проиграл.

Победу по очкам одержал украинец Максим Пономарев.

Максим Пономарев:
В принципе, провел бой неплохо. Но я с дороги, поэтому немного уставший. Дышал хорошо, но ноги ватные. Я вообще на ринге много двигаюсь, а здесь движения было мало, и ноги устали. В принципе, неплохо. Интересный хороший вечер провели в Минске.

# общество

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