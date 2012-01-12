Рейтинговый бой в весовой категории до 63,5 кг. Александр Пчелков – Кирилл Релех

Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».



41-летний Александр Пчелков проводил свой восьмой бой в качестве профессионала. Одержал шесть побед, в том числе 1 раз досрочно. Потерпел два поражения. Из них два – нокаутом.



У Кирилла Релеха данный поединок стал пятым на профессиональном ринге. Прозвище боксера – «Сумасшедшая пчела». В свои 22 года провел 4 боя. Во всех одержал победы.



Победу нокаутом одержал Кирилл Релех.



Кирилл Релех:

Все прошло хорошо, подготовка не зря проделана. Нокаута не ожидалось, но это бокс. Такое бывает.