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Рейтинговый бой в весовой категории до 63,5 кг. Александр Пчелков – Кирилл Релех

12 января 2012 09:15
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Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».

41-летний Александр Пчелков проводил свой восьмой бой в качестве профессионала. Одержал шесть побед, в том числе 1 раз досрочно. Потерпел два поражения. Из них два – нокаутом.

У Кирилла Релеха данный поединок стал пятым на профессиональном ринге. Прозвище боксера – «Сумасшедшая пчела». В свои 22 года провел 4 боя. Во всех одержал победы.

Победу нокаутом одержал Кирилл Релех.

Кирилл Релех:
Все прошло хорошо, подготовка не зря проделана. Нокаута не ожидалось, но это бокс. Такое бывает.

# общество

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