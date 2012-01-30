Рейтинговый бой в весовой категории 66,5 кг. Алексей Набойщиков – Андрей Абраменко

Поединок прошел в зале минского клуба «Гагарин».



Боксер из Новополоцка Алексей Набойщиков проводил 6 бой в качестве профессионала. Во всех своих предыдущих поединках боксер терпел поражение.



Гродненчанин Андрей Абраменко является действующим чемпионом Беларуси. За свою профессиональную карьеру провел 18 боев, в 15 из которых одержал победы (3 поединка закончил досрочно). 2 боя закончились вничью. Потерпел одно поражение.



Победу по очкам одержал Андрей Абраменко.



Андрей Абраменко:

Не знал бойца, особо не настраивался, потому что бой недавно тяжелый (12 раундов). Этот бой как начало, можно сказать, этого года. В общем-то, неплохо, но хотелось немного по-другому. Соперник тоже хорошо уклонялся, уходил от ударов, не давал мне пробивать серии.