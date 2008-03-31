Рейтинг учебных заведений составят в Беларуси

Как считают специалисты, он будет стимулировать создание новых форм работы с учащимися. Такая база данных существует в США, некоторых странах Западной Европы и в России.



Основным критерием для школ может быть процент устроенности в жизни ее выпускников - достаток, семейное благополучие, карьерный рост. На втором месте может быть процент поступивших в вузы, ссузы и ПТУ. Для всех учебных заведений важным пунктом будет профессионализм педагогов. А вот разнообразие специальностей и направленность вузов в конкретную область не повлияют на позицию в реестре.