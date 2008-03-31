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Рейтинг учебных заведений составят в Беларуси

31 марта 2008 07:36
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Как считают специалисты, он будет стимулировать создание новых форм работы с учащимися. Такая база данных существует в США, некоторых странах Западной Европы и в России.

Основным критерием для школ может быть процент устроенности в жизни ее выпускников - достаток, семейное благополучие, карьерный рост. На втором месте может быть процент поступивших в вузы, ссузы и ПТУ. Для всех учебных заведений важным пунктом будет профессионализм педагогов. А вот разнообразие специальностей и направленность вузов в конкретную область не повлияют на позицию в реестре.
# общество

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