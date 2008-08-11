Рейс компании Белавиа в зону грузино-осетинского конфликта отменен

Самолет должен был вылететь вечером из Минска в Батуми и вернуться в белорусскую столицу утром следующего дня вместе со 123-мя пассажирами на борту.

Четвертый день военного конфликта между Грузией и Южной Осетией. Для председателя грузинской диаспоры в Беларуси Картлоса Кавтарадзе известие о том, что полеты из Минска в Тбилиси и обратно могут прекратиться, – очередная тревожная новость. Жена и двое самых маленьких из четверых детей – дочки трех и семи лет сейчас в Грузии. Поехали в отпуск, отдыхать. Обратные билеты на 21 августа.

Настоятельная рекомендация МИД Беларуси: в связи с вооруженным грузино-осетинским конфликтом воздержаться от поездок в этот регион. Наши посольства на Кавказе готовы оказать помощь белорусским гражданам, оказавшимся в зоне вооруженного противостояния. Хотя по информации белорусского внешнеполитического ведомства, наших соотечественников там нет. Практически, стопроцентное отсутствие на белорусском туристическом рынке предложений посетить чудесные грузинские курорты – сейчас может только порадовать.

Тем не менее, с Грузией у Национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа" регулярное авиасообщение. Пока. Полеты в Тбилиси в расписании компании значатся в четверг, пятницу и воскресенье. Пассажиры – в основном этнические грузины. Люди направлялись как в конечные пункты полета, так и транзитом. Выполнялись и чартерные рейсы на Батуми. Сегодня пришлось отменить первый из них.

В Беларуси сейчас проживает четыре тысяч грузин. В "Белавиа" не исключают, что при необходимости и соблюдении достаточного уровня безопасности, авиакомпания сможет увеличить количество рейсов в Грузию.



К настоящему времени полеты в эту страну уже прекратили некоторые авиакомпании, в частности, австрийские и чешские.