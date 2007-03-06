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Регистрация приобретаемых автомобилей будет упрощена

06 марта 2007 11:59
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В Беларуси в соответствующем проекте при оформлении сделки предусматривается введение письменной формы. В частности, у покупателя появится возможность зарегистрировать машину по месту своей прописки при наличии договора купли-продажи. Последний документ должен быть зарегистрирован в подразделениях ГАИ. В настоящее время такие сделки совершаются устно, а при регистрации автомобиля в ГАИ необходимо присутствие обеих сторон договора. Кроме того, планируется закрепить, что оформление счетов-справок предприятиями торговли будет являться услугой, связанной с продажей транспортных средств. Потому как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может.
# общество

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