Регистрация приобретаемых автомобилей будет упрощена

В Беларуси в соответствующем проекте при оформлении сделки предусматривается введение письменной формы. В частности, у покупателя появится возможность зарегистрировать машину по месту своей прописки при наличии договора купли-продажи. Последний документ должен быть зарегистрирован в подразделениях ГАИ. В настоящее время такие сделки совершаются устно, а при регистрации автомобиля в ГАИ необходимо присутствие обеих сторон договора. Кроме того, планируется закрепить, что оформление счетов-справок предприятиями торговли будет являться услугой, связанной с продажей транспортных средств. Потому как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может.