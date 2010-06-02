Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси накануне

Один из этапов вступительной кампании прошел спокойно и дисциплинированно как в столице, так и в регионах.Напомним, при поступлении в вуз нужно сдать в форме ЦТ три предмета, а в ссуз – два. Кстати, абитуриенты из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые имеют право поступать в белорусские вузы и ссузы на бюджет, также обязаны пройти эти испытания. Первое из них – белорусский язык – 14 июня. Сертификаты, как и в минувшем году, выдадут всем, кто получит от одного балла и выше.