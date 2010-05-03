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Регистрация на централизованное тестирование стартовала во всех ВУЗах страны

03 мая 2010 06:35
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Кампания нынешнего года не станет для абитуриентов сюрпризом.

Университеты будут действовать по наработанной за последние шесть лет схеме. А вот техническая сторона главного для будущих студентов вопроса без изменений не останется. В столице и областных центрах в этом году вводится автоматизированная система регистрации. Принцип одного окна позволит поступающим забыть про очереди. С выбором трех учебных дисциплин абитуриенты должны определиться до начала лета. А первое испытание по белорусскому языку состоится уже 14 июня.

Игорь Козел, заместитель директора Республиканского Института контроля знаний Министерства образования Республики Беларусь:
Среди технических новшеств — использование автоматизированной информационной системы, которая позволяет регистрировать абитуриентов по принципу «одного окна». Эта система повышает оперативность регистрации, а также эффективность использования ресурсов. В 2010 году в эту систему включено 46 пунктов регистрации.

# общество

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