Регистр населения будет сформирован в Беларуси

Правовую основу для его появления создал закон "О регистре населения", который подписал Президент Александр Лукашенко. В регистре будут объединены разрозненные системы учета физических лиц, что позволит наиболее полно обеспечить реализацию прав и законных интересов граждан, сократить переписку и запросы организаций при работе с гражданами.



В регистр будут включены наиболее актуальные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, место жительства, род занятий, налоговые обязательства и другие.



Подобные регистры функционируют более чем в 60 странах мира, то есть почти в каждой третьей стране.