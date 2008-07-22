Прямой эфир

Регистр населения будет сформирован в Беларуси

22 июля 2008 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Правовую основу для его появления создал закон "О регистре населения", который подписал Президент Александр Лукашенко. В регистре будут объединены разрозненные системы учета физических лиц, что позволит наиболее полно обеспечить реализацию прав и законных интересов граждан, сократить переписку и запросы организаций при работе с гражданами.

В регистр будут включены наиболее актуальные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, место жительства, род занятий, налоговые обязательства и другие.

Подобные регистры функционируют более чем в 60 странах мира, то есть почти в каждой третьей стране.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 июля 2008 10:30

Самых внимательных и порядочных автомобилистов поощряли сегодня в Минске

22 июля 2008 10:30

В Беларуси усовершенствован порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде

22 июля 2008 07:38

В Могилеве отслеживают маршрут автобусов