Реформирование ЖКХ: правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов 27 октября в Минске

Новости Беларуси. Реформирование жилищно-коммунальной сферы – 27 октября к этой теме, которая ровно неделю назад обсуждалась на уровне Президента с участием широкого круга специалистов, вернутся в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов: рост тарифов на услуги ЖКХ и снижение затрат в отрасли, повышение качества обслуживания, теплоснабжение, сроки капитального ремонта. Многие из этих направлений требуют четких законодательных основ. Также предполагается, что в Овальном зале депутаты затронут вопросы строительства жилья и транспортной сферы.