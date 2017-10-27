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Реформирование ЖКХ: правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов 27 октября в Минске

27 октября 2017 07:52
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Новости Беларуси. Реформирование жилищно-коммунальной сферы – 27 октября к этой теме, которая ровно неделю назад обсуждалась на уровне Президента с участием широкого круга специалистов, вернутся в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформирование ЖКХ: правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов 27 октября в Минске-1

Здесь правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов: рост тарифов на услуги ЖКХ и снижение затрат в отрасли, повышение качества обслуживания, теплоснабжение, сроки капитального ремонта. Многие из этих направлений требуют четких законодательных основ. Также предполагается, что в Овальном зале депутаты затронут вопросы строительства жилья и транспортной сферы.

# общество # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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