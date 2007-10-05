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Реформа образования в Беларуси должна пройти этап "шлифовки"

05 октября 2007 10:44
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О реформе школ говорили сегодня участники "круглого стола" в редакции газеты "Беларусь Сегодня". До сих пор нет единого мнения о том, какой должна быть современная система образования. Этот вопрос вызвал дебаты, однако, гости сошлись во мнении, что белорусская школа одна из лучших в мире. Изменения коснулись уже всех учебных заведений страны. Сейчас задача и теоретиков и практиков отшлифовать все нововведения, чтобы реформа образования оправдала себя. Ведь все нововведения должны не только дать хорошие знания, но и не навредить здоровью школьника.
# общество

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