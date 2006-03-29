Редкое это явление - солнечное затмение:

29 марта во многих странах мира можно наблюдать полное солнечное затмение, уже четвертое подобное явление XXI-го века. Первыми его увидят жители северо-восточной части Бразилии, затем Африки, Европы и, наконец, Азии. Особенно зрелищным, по мнению астрономов, затмение будет в Гане. В Европе лучше всего этот феномен наблюдать в Греции и Турции, а также в Грузии и южной части России. При полном затмении можно различить так называемую корону - ореол вокруг светила. К сожалению, из-за высокой облачности жители Беларуси это редкое явление природы наблюдать не смогут. Между тем, медики утверждают, что солнечное затмение не отразится на здоровье людей. Человек, безусловно, находится под влиянием космических сил, однако он может сильнее реагировать на полнолуние, чем на затмение. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, специалисты все же рекомендуют вовремя принять необходимые медпрепараты и соблюдать режим.