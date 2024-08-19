«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Сергей Львович.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Здрасте, Сан Саныч.
– Вы даже со своими заготовками?
– Да, думаю, для вас это будет неожиданностью.
– Наш фирменный фартук.
– Я, можно сказать, ради этого сюда и ехал.
– Диагноз новообразование это уже не приговор.
– Не приговор. И у людей поменялось отношение ко всему этому.
– Ну это благодаря врачам.
– Конечно.
– Нет какой-то одной таблетки, чтобы вылечиться?
– Коротко?
– Коротко.
– Нет.
Угощайтесь, хозяева дорогие.
Смотрите в это воскресенье, 25 августа, в 10:15 на «РТР-Беларусь».