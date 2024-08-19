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«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков

19 августа 2024 16:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Сергей Львович.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Здрасте, Сан Саныч.
– Вы даже со своими заготовками?
 – Да, думаю, для вас это будет неожиданностью.

«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков-4

– Наш фирменный фартук.
– Я, можно сказать, ради этого сюда и ехал.

«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков-6

– Диагноз новообразование это уже не приговор.
– Не приговор. И у людей поменялось отношение ко всему этому.
– Ну это благодаря врачам.
– Конечно.

«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков-8

– Нет какой-то одной таблетки, чтобы вылечиться?
– Коротко?
– Коротко.
– Нет.

«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков-10

Угощайтесь, хозяева дорогие.

Смотрите в это воскресенье, 25 августа, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

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