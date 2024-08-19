«Рецепт настоящего белоруса». Анонс. Гость Сергей Поляков

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Здравствуйте, Сергей Львович. Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Здрасте, Сан Саныч.

– Вы даже со своими заготовками?

– Да, думаю, для вас это будет неожиданностью.

– Наш фирменный фартук.

– Я, можно сказать, ради этого сюда и ехал.

– Диагноз новообразование это уже не приговор.

– Не приговор. И у людей поменялось отношение ко всему этому.

– Ну это благодаря врачам.

– Конечно.

– Нет какой-то одной таблетки, чтобы вылечиться?

– Коротко?

– Коротко.

– Нет.