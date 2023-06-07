«Ребята репетируют вальс». Как выпускники из Смолевич готовятся к торжественным мероприятиям?

Новости Беларуси. Последние приготовления. В 2023 году из школ Минской области выпустятся более 15 тысяч 9-классников и почти 7,5 тысячи 11-классников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выпускные вечера в этом году пройдут 10 июня. В каждом районе формат праздника выбирают самостоятельно. Так, в Смолевичах основные торжества развернутся на базе школ города. Приступили к последним приготовлениям – оттачивают движения прощальных танцев, параллельно готовятся к поступлению в вузы.

Ксения Данилова, выпускница средней школы № 2: Ходим на репетиции в школу. Ребята репетируют вальс, хочется все сделать торжественно, красиво, все-таки это наш последний день в школе. Я заканчивала профиль хим-био, планирую свою жизнь связать с медициной. Завтра поеду подавать документы в БГМУ. Очень надеюсь, что получится, буду ждать всех на прием к себе.

Юлия Бурда, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома:

На базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 города Смолевичи» состоится районное мероприятие «Вершина успеха» с участием председателя Смолевичского районного исполнительного комитета по чествованию выпускников школ района, которые достигли высоких результатов в учебе, а также в номинациях «Творчество», «Спорт», «Наука» и «Потенциал».

Всего в 2023 году в Смолевичском районе выпускается более 500 девятиклассников и 217 11-классников.