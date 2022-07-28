«Ребята играют прекрасно». 29 и 30 июля театр в Несвиже ждёт гостей на спектакли

Новости Беларуси. Творческий проект «Вяртанне да тэатральных вытокаў» готовят в Несвиже. Театральные постановки пройдут 29 и 30 июля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2022 году обещают удивлять, в том числе серьезными пьесами.

Зрителям покажут две разнохарактерные театральные постановки: легкую комедию «Дружная семейка» по произведению Марка Камолетти и психологическую драму «Отсутствующие» авторства Жана-Поля Сартра. Уникально, что выступления пройдут прямо в Несвижском замке, поэтому игру актеров дополнит особая атмосфера и акустика. Пьесы представят участники заслуженного любительского коллектива Беларуси театра имени Уршули Радзивилл.

Татьяна Лукьянчик, заведующая постановочной частью заслуженного любительского коллектива Беларуси театра имени Уршули Радзивилл:

Идея этого спектакля была такова, что театр в Несвиже может и должен быть продолжателем тех многовековых театральных традиций, которые были созданы давно еще Уршулей Радзивилл. Ребята играют прекрасно, просто прийти, посмотреть даже на игру актеров. Они же люди самодеятельные. Они не профессионалы.