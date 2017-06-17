Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону

Новости Беларуси. Лето в детских лагерях должно быть не только интересным, но и безопасным. Накануне смены они прошли серьезную проверку – все предписания выполнены. О детском отдыхе без скрытой угрозы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Какие в лагере бывают опасности?

Дети:

Ну, например, если ты стоишь на балконе, нельзя держать телефон во время грозы.

Ходить без шапки летом нельзя. Потому что греет солнце, можно получить солнечный удар.

О том, что правила безопасности – это залог хорошего отдыха, знают даже дети. Пока они мелом на асфальте рисуют солнце и улыбки, взрослые тот же асфальт рассматривают с серьезным видом.

Дороги и дорожки в лагерях, построенных еще в середине XX века, зачастую требуют капитального ремонта.

Дело затратное, но это деньги, вложенные в безопасность. И это понимают все.