Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону
Новости Беларуси. Лето в детских лагерях должно быть не только интересным, но и безопасным. Накануне смены они прошли серьезную проверку – все предписания выполнены. О детском отдыхе без скрытой угрозы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, СТВ:
Какие в лагере бывают опасности?
Дети:
Ну, например, если ты стоишь на балконе, нельзя держать телефон во время грозы.
Ходить без шапки летом нельзя. Потому что греет солнце, можно получить солнечный удар.
О том, что правила безопасности – это залог хорошего отдыха, знают даже дети. Пока они мелом на асфальте рисуют солнце и улыбки, взрослые тот же асфальт рассматривают с серьезным видом.
Дороги и дорожки в лагерях, построенных еще в середине XX века, зачастую требуют капитального ремонта.
Дело затратное, но это деньги, вложенные в безопасность. И это понимают все.
Ольга Пугачева, начальник оздоровительного лагеря:
Дорогостоящим было выполнение предписания по устранению небезопасной дорожки. Большую часть денег мы отдали на то, чтобы ее отремонтировать.
Еще одна тема, связанная с солидным возрастом инфраструктуры: износ оборудования пищеблоков.
Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Если посмотреть дату этого оборудования, это будет где-то 1960 год. Когда лагерь подготавливается к эксплуатации, основной вопрос – безопасность этого старого оборудования.
Готовить вкусную и полезную пищу можно и в столетней кастрюле. Главное – соблюдение технологии и гигиены. Тем более что по мере возможности обновляется и кухня.
Анна Владимирова, шеф-повар оздоровительного лагеря:
В этом году сделали ремонт мясного цеха, заменили проводку, электрорубильники, закупили новое оборудование.
Cтарение как главный источник проблем: время не щадит ни асфальт, ни металл. Ежедневный осмотр спортивных снарядов – обязательная практика. Турники, рукоходы, лестницы – все под роспись ответственного.
Александр Добриян, СТВ:
Замена спортивного инвентаря – отдельная тема. В этом спортивно-оздоровительном лагере на эту статью в 2017 году потратили 10 тысяч белорусских рублей. Закупили олимпийскую штангу, силовую станцию и городок уличных тренажеров. Простаивать этому железу дети точно не дают.
Проверка трех детских лагерей показала: все вынесенные во время подготовки к сезону предписания выполнены. Не смотря ни на что видавшие десятки поколений белорусов детские лагеря сегодня востребованы, как и пол века назад.
Юлия Тарасовец, мама отдыхающего:
Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся. Условия тоже хорошие.
Мария Зайцева, начальник оздоровительного лагеря:
Вместимость нашего лагеря – 190 человек. Где-то 40-50 мы просто отказали, потому что вместимость лагеря не позволяет.
Средняя стоимость путевки в детский лагерь в этом сезоне колеблется в районе 400 рублей. За эти деньги альтернативы просто не существует, тем более отдыха на 100 % безопасного.