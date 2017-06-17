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Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону

17 июня 2017 18:40
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Новости Беларуси. Лето в детских лагерях должно быть не только интересным, но и безопасным. Накануне смены они прошли серьезную проверку – все предписания выполнены. О детском отдыхе без скрытой угрозы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:
Какие в лагере бывают опасности?

Дети:
Ну, например, если ты стоишь на балконе, нельзя держать телефон во время грозы.
Ходить без шапки летом нельзя. Потому что греет солнце, можно получить солнечный удар.

О том, что правила безопасности – это залог хорошего отдыха, знают даже дети. Пока они мелом на асфальте рисуют солнце и улыбки, взрослые тот же асфальт рассматривают с серьезным видом.

Дороги и дорожки в лагерях, построенных еще в середине XX века, зачастую требуют капитального ремонта.

Дело затратное, но это деньги, вложенные в безопасность. И это понимают все.

Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону-1

Ольга Пугачева, начальник оздоровительного лагеря:
Дорогостоящим было выполнение предписания по устранению небезопасной дорожки. Большую часть денег мы отдали на то, чтобы ее отремонтировать.

Еще одна тема, связанная с солидным возрастом инфраструктуры: износ оборудования пищеблоков.

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Если посмотреть дату этого оборудования, это будет где-то 1960 год. Когда лагерь подготавливается к эксплуатации, основной вопрос – безопасность этого старого оборудования.

Готовить вкусную и полезную пищу можно и в столетней кастрюле. Главное – соблюдение технологии и гигиены. Тем более что по мере возможности обновляется и кухня.

Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону-4

Анна Владимирова, шеф-повар оздоровительного лагеря:
В этом году сделали ремонт мясного цеха, заменили проводку, электрорубильники, закупили новое оборудование.

Cтарение как главный источник проблем: время не щадит ни асфальт, ни металл. Ежедневный осмотр спортивных снарядов – обязательная практика. Турники, рукоходы, лестницы – все под роспись ответственного.

Александр Добриян, СТВ:
Замена спортивного инвентаря отдельная тема. В этом спортивно-оздоровительном лагере на эту статью в 2017 году потратили 10 тысяч белорусских рублей. Закупили олимпийскую штангу, силовую станцию и городок уличных тренажеров. Простаивать этому железу дети точно не дают.

Проверка трех детских лагерей показала: все вынесенные во время подготовки к сезону предписания выполнены. Не смотря ни на что видавшие десятки поколений белорусов детские лагеря сегодня востребованы, как и пол века назад.

Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся: как летние лагеря готовятся к сезону-7

Юлия Тарасовец, мама отдыхающего:
Ребенок в надежном месте, в этом не сомневаемся. Условия тоже хорошие.

Мария Зайцева, начальник оздоровительного лагеря:
Вместимость нашего лагеря – 190 человек. Где-то 40-50 мы просто отказали, потому что вместимость лагеря не позволяет.

Средняя стоимость путевки в детский лагерь в этом сезоне колеблется в районе 400 рублей. За эти деньги альтернативы просто не существует, тем более отдыха на 100 % безопасного.

# общество # Фотофакт # Детские лагеря в Беларуси # Александр Добриян

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