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Реальные доходы белорусов за полугодие выросли на 8%

23 августа 2026 16:57
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Белстат опубликовал результаты работы нашей экономики. За 7 месяцев объем ВВП достиг 180,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это 102,1 % к уровню прошлого года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Причем, если по итогам первого полугодия прирост составлял 1,5 %, то включение июля дало мощный импульс – экономика набрала скорость. За счет чего идем выше прогнозов? Локомотивом выступает промышленность, особенно производство транспортных средств, химия и пищепром. Предприятия не просто продают со складов – они активно вкладывают в модернизацию. Инвестиции в основной капитал выросли на 4 %. 

А главное, что заработанное напрямую трансформируется в социальные гарантии. Реальные доходы населения за полугодие выросли на 8 %. Как следствие розничный товарооборот прибавил более 8 %. Средняя зарплата по стране вплотную приблизилась к отметке в 2 тысячи 925 рублей.

# Государственная политика

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