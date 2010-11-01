Реальная стоимость проезда в общественном транспорте в Минске — 2100 рублей

На вопросы ведущей отвечает заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Виктор Тозик:

Пассажирский транспорт в Минске является убыточным — часть расходов компенсируется из государственного бюджета. Сейчас талон на проезд по Минску стоит 700 рублей. Однако реально разовый проезд по городу должен стоить 2100 рублей.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс», ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с работой общественного транспорта, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Как будет работать система «электронный проездной» в Минске?

В каких случаях на улицы Минска выходит дополнительный общественный транспорт?

GPS-системы навигации будут установлены во всем общественном транспорте в Минске до конца 2010 г.

Где узнать информацию о работе и графике движения общественного транспорта в Минске?

Маршруты трамваев в Минске отслеживает центр управления движением, единственный в странах СНГ