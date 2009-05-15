Реализовывать лекарства в Беларуси станет проще

А именно – не зависимо от завершения срока регистрации. Поправки в некоторые законы по обращению лекарственных средств приняли сегодня парламентарии.

Проект закона также предусматривает, что некачественные лекарства будут изымать, возвращать поставщику либо уничтожать. И одно из главных нововведений – лекарства разрешено продавать в любом месте на селе, где есть участковая больница или амбулатория.

– Раньше это можно было делать только на фельдшерско-акушерских пунктах. Но невозможно в каждом населённом пункте открыть аптеки. И это нововведение сделает лекарства более доступными сельскому населению, – считает председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи Олег ВЕЛИЧКО.