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Развитием предпринимательской деятельности в Беларуси займется специальный совет

20 июня 2011 16:16
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В его состав вошли руководители министерства экономики, руководители бизнес-объединений и известные бизнесмены.

Раз в три месяца специалисты будут решать насущные вопросы в области предпринимательства, инвестиций и инноваций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Крупский, начальник управления науки и инновационной политики Министерства экономики:
Консультативный совет будет выступать как некая площадка для диалога министерства и бизнес-сообщества.
Понятно, что при правильной постановке вопроса проблемные вещи будут разрешаться быстрее. Координационный совет мне представляется достаточно эффективным инструментом решения подобных противоречий.

# Экономика # общество # Белоруссия

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