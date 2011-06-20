Развитием предпринимательской деятельности в Беларуси займется специальный совет

Раз в три месяца специалисты будут решать насущные вопросы в области предпринимательства, инвестиций и инноваций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Дмитрий Крупский, начальник управления науки и инновационной политики Министерства экономики:
Консультативный совет будет выступать как некая площадка для диалога министерства и бизнес-сообщества.
Понятно, что при правильной постановке вопроса проблемные вещи будут разрешаться быстрее. Координационный совет мне представляется достаточно эффективным инструментом решения подобных противоречий.