Эту тему обсудили представители органов управления, специалисты и ученые из 11 стран СНГ и Евросоюза.

На встрече сегодня в Минске были изучены различные подходы к развитию малых и средних городов с учетом их национального своеобразия и роли в экономической, социально-культурной жизни страны.

При застройке малых и средних городов в нашей стране отдается приоритет сохранению историко-культурного наследия. За последние годы в республике значительно улучшился архитектурный облик многих населенных пунктов, и по уровню благоустроенности их можно сравнить с европейскими городами. Белорусские традиции в области архитектуры и строительства высоко оцениваются зарубежными экспертами.

До 2010 года в развитие малых и средних городов Беларуси будет инвестировано более 5,5 трлн. рублей.

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