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Развитие белорусской армии за 2007 год в цифрах и фактах

22 января 2008 14:44
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С этими данными ознакомились военные США, Канады, Германии, Польши и других стран. Дипломатов заинтересовали экономические показатели. Внедрение современных технологий позволило сэкономить около 5 миллионов долларов. В то же время расходы на оборону возросли. Армейский бюджет-2008 больше прошлогоднего на 136 миллиардов рублей. Большинство этих средств пойдут на улучшение содержания войск. Интерес атташе вызвала и отечественная система армейского образования.
# общество

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