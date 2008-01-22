Развитие белорусской армии за 2007 год в цифрах и фактах

С этими данными ознакомились военные США, Канады, Германии, Польши и других стран. Дипломатов заинтересовали экономические показатели. Внедрение современных технологий позволило сэкономить около 5 миллионов долларов. В то же время расходы на оборону возросли. Армейский бюджет-2008 больше прошлогоднего на 136 миллиардов рублей. Большинство этих средств пойдут на улучшение содержания войск. Интерес атташе вызвала и отечественная система армейского образования.