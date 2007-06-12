Разрешить или запретить?

Большинство белорусов одобряют введение запрета на употребление пива на улице. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Аналитическим центром ЭКООМ. На вопрос "считаете ли Вы необходимым ввести в Беларуси запрет на распитие пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах?" ответили <да> 51 % респондентов и более 30% <скорее, да>. Таким образом, в поддержку введения запрета высказались чуть более 80 % опрошенных. Против выступило 12 % респондентов и около 7 % ответили <скорее, нет>. Аналогично и соотношение нашего опроса на столичных улицах.