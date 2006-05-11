Разрешение на открытие детских летних лагерей дадут санэпидемслужбы

Планируется, что в этом году в Беларуси на летний отдых детей примут в 240 стационарных загородных лагерях, 156 общеобразовательных учреждениях, 32 школах-интернатах, 4 санаторных школах, 23 воинских частях и 27 профильных лагерях. Как ожидается, поправить здоровье в них должны 445 тыс. детей.Каждый из лагерей перед началом работы непременно пройдет проверку. Обязательные условия для начала работы - обеспечение горячей водой душевых и умывальников, возможность отопления жилых помещений. Оценивается также состояние пищеблоков, зданий и водопровода, качество и состав воды, и многое другое. Каждый из детских лагерей имеет право начать работу только после получения разрешения санэпидемслужб. Информацию о лагере, куда поедет отдыхать ребенок, родители могут получить в территориальных органах гигиены и эпидемиологии. Напомним, что в Беларуси проходит аттестация санаторно-курортных и оздоровительных организаций, которая должна быть завершена до 1 июня. Оценка работы здравниц включает анализ всех видов деятельности. Рассматриваются природные и лечебные факторы, организация питания и досуга, квалификация кадров, состояние материально-технической базы и т.д. Особое внимание уделяется качеству оказываемых услуг (в том числе за дополнительную плату). В настоящее время госаттестацию прошли 95 здравниц из 134 действующих в стране санаторно-курортных организаций. Свой статус подтвердили 46 организаций.