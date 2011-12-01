Разрешение для жителей приграничья на упрощенное пересечение белорусско-литовской границы будет действовать от года до 5 лет, а стоить 20 евро

Новости Беларуси, Витебск. Законно пересечь белорусско-латвийскую границу по упрощенной схеме можно будет уже с февраля. Соглашение о взаимных поездках жителей приграничных территорий, подписанное Правительствами Беларуси и Латвии 23 августа прошлого года, вступило в силу.

Этого момента тысячи жителей белорусско-латвийского приграничья ждали давно. Вероника Петровна родом из Латвии. Но с тех пор, как вышла замуж, уже 35 лет живет в белорусском поселке Бигосово и работает на местном предприятии.

До латвийского города Краслава рукой подать – 40 километров. Теперь женщина надеется, навестить родных будет проще.

Вероника Курикша, жительница поселка Бигосово:

Я очень рада: там у меня мама, сестра, племянники. Папа, бабушка – все похоронены. Я очень рада, что можно будет заехать.

Теперь перед поездкой в соседнее государство жители приграничных районов вместо визы получат разрешения. Действовать оно будет от года до 5 лет, а стоить 20 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кужиев, водитель (Латвия):

Хотелось, чтобы не было такой кучи бумажек, бегаем туда-сюда. Я думаю, удобно близлежащим поселкам.

Тамара Шиенок, водитель (Латвия):

Я считаю, что это удобно и правильно. Мое мнение – правильно.

По просьбам белорусов, проживающих в Латгалии, в приграничную территорию включили и Даугавпилс – второй по величине город Латвии.

Михаил Попковс, чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Республике Беларусь:

Завершающий этап над списками жителей приграничных регионов, которые попадают в перечень тех лиц, у которых будет право на пересечение границы. В течение месяца мы планируем обменяться этими списками, завершить работу по техническому дооборудованию наших консульств в Витебске и Даугавпилсе.

Дипломаты полагают, что с упрощенным порядком пересечения границы будут крепнуть не только семейные узы, но и торгово-экономические связи.

Александр Герасименко, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Латвийской Республике:

Латвия для нас является важнейшим торгово-экономическим партнером. Латвия является четвертым партнером по объему экспорта для Беларуси.

Поехать в Латвию или Беларусь без визы жители этих стран смогут через 2 месяца. Фактически упрощенный режим начнет действовать с 1 февраля следующего года. Тогда здесь, в латвийском консульстве в Витебске, и в консульстве Беларуси в Даугавпилсе начнут выдавать разрешения.