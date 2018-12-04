Разрекламированный чудо-аппарат, избавляющий от всех болезней, оказался бытовым массажёром

В Минске появился аппарат, якобы способный излечить от артрита, гипертонии и даже сахарного диабета. Технике под силу восстановить нервную систему, а процедуры на аппарате, уверяют бизнесмены, становятся буквально «прививкой» от инсульта, инфаркта и онкологии.

Обо всём этом не так давно стали рассказывать минчанам в одном столичном оздоровительном центре. Марат Соколов волею судьбы и стараниями сотрудников центра буквально недавно побывал в новоявленном храме здоровья и долголетия.

После процедуры минчанину предложили приобрести абонемент на курс оздоровительных процедур либо аппарат в личное пользование. Больше всего Марат впечатлялся ценником на товар и услуги. Тогда ему предложили оформить кредит. Сегодня мужчина просит разобраться, так ли далеко шагнул прогресс или это всего лишь новая личина сетевого бизнеса?

Процедура длилась полчаса. Подключали аппарат. И под действием импульсов, как они говорили, я оздоровлялся.

Марат Соколов: В этот центр я попал по рекомендациям знакомых. Они ходили в этот центр и оставили мой номер телефона. Мне позвонили и пригласили пройти 5 бесплатных занятий.

Стоит ли посещать подобные центры и насколько это безопасно сие действо?

Марат Соколов:

Брали результаты до, потом – после. Результаты были хуже. Интересно, кто со мной проводил эти мероприятия – есть ли медицинское образование у этих девушек, которые там работают и всё это так описывают.

Может, и правда, есть такой аппарат, который лечит от всех болезней, но мы пока про него не знаем?

Информация о компании в Интернете скудная. Но. Есть сайт-одностраничник. На нём чёрным по белому щедро разбросаны посулы. Впервые в Минске – уникальное корейское оборудование нейромышечной электростимуляции. Без боли и операций помогает избавиться от заболеваний. Прививка от онкологии.

Но, возможно, в центре здорового тела специалисты действительно борются за здоровье белорусской нации?