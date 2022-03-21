Разработан план реконструкции футбольного стадиона «Трактор»: будет построен объект мирового уровня

Новости Беларуси. Проект по реконструкции футбольного стадиона «Трактор» разработан и проходит корректировку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство начнут в августе. Это совместный белорусско-китайский проект. В будущем стадион значительно преобразится. В первую очередь проведут капремонт Дома физической культуры, трибун и вспомогательных помещений, выполнят благоустройство прилегающей территории. Появятся тренировочные поля с искусственным покрытием. Основное же будет натуральным с автоматическим поливом и подогревом.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Стадион «Трактор» преобразится. Немного изменится его функциональное назначение, но вместе с тем то футбольное поле современное, которое появится, позволит проводить чемпионаты республиканского уровня. Кроме того, будут реализованы четыре тренировочных поля, которые позволят использовать его коммерческую составляющую. Но основное – это развитие детско-юношеского футбола и привлечение наших ребят для занятия этим видом спорта.