Размер льготного кредита на строительство жилья в Беларуси увеличен до 100%

Глава государства подписал соответствующий указ.

Финансовая нагрузка снизится для тех, кто улучшает жилищные условия. Максимальный размер льготных кредитов увеличен для многодетных семей. Для граждан, которые улучшают жилищные условия и покупают жилье, получат возможность 90% кредитования — ранее было 70%.

Данная норма распространяется на вновь заключаемые договоры, на те, по которым кредиты не выдавались, а также на договоры, по которым гражданам предоставлены льготные кредиты на строительство в жилых домах, не сданных до марта текущего года.

В сельских населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек пользование льготными кредитами снижено с трех до 1% годовых. Указ вступил в силу с 1 марта.