Разговор обещает быть серьёзным. Александр Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам

Новости Беларуси. Совещание по актуальным вопросам 21 октября в рабочем графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совещание по актуальным вопросам 21 октября в рабочем графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор обещает быть серьезным. Во Дворце Независимости всё руководство страны: премьер-министр, главы обеих палат парламента, Верховный суд, Администрация Президента, руководители силовых ведомств, КГК, губернаторы. Более 20 участников.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», обсуждать будут самые горячие темы.