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Разговор обещает быть серьёзным. Александр Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам

21 октября 2020 07:45
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Новости Беларуси. Совещание по актуальным вопросам 21 октября в рабочем графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разговор обещает быть серьёзным. Александр Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам-1

Разговор обещает быть серьезным. Во Дворце Независимости всё руководство страны: премьер-министр, главы обеих палат парламента, Верховный суд, Администрация Президента, руководители силовых ведомств, КГК, губернаторы. Более 20 участников.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», обсуждать будут самые горячие темы.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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