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«Разгораются уголки будущего веселья». Как Гродно готовится к открытию фестиваля национальных культур?

03 июня 2022 10:35
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Новости Беларуси. Все самые яркие моменты фестиваля сегодня, 3 июня, на протяжении дня в информационных выпусках на СТВ в формате прямых включений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На связи Полина Королева.  

«Разгораются уголки будущего веселья». Как Гродно готовится к открытию фестиваля национальных культур? -1

Полина Королева, корреспондент:  
Добрый день. Находимся в Гродно, который на ближайшие дни станет эпицентром масштабного праздника. Хочу отметить, город потихоньку просыпается, то здесь, то там разгораются уголки будущего веселья. Например, уже открываются тематические выставки, в городском парке выставляют ярмарочную продукцию. Это колоритные, интересные миниатюрные вещи. Уверена, они станут не только хорошим сувениром, но и напоминанием о том, как прошел фестиваль в 2022 году.  

«Разгораются уголки будущего веселья». Как Гродно готовится к открытию фестиваля национальных культур? -4

Напомню, последние четыре года в Гродно было затишье, в том числе в силу эпидемиологической обстановки. Поэтому сейчас мы ожидаем не то чтобы фурора, но как минимум хорошего, качественного шоу. Думаю, ожидания наши справедливы. Нынешний режиссер фестиваля – непосредственная ученица человека, кто стоял у истоков межнационального праздника в 1996 году.  

Хочу отметить, что сегодня запланировано множество мероприятий, в том числе посвященных Году исторической памяти, например, из Минска, из музея ВОВ привезли экспозицию, так что на фестивале будет место, в том числе, трагичным, но важным моментом истории белорусского народа. Что касается главной сцены – подготовка почти завершена. По задумке организаторов, перед сценой установили небольшой помост. На него будут подниматься диаспоры и представлять свою визитку. Это может быть песня, танец и другие находки национальных культур.  

«Разгораются уголки будущего веселья». Как Гродно готовится к открытию фестиваля национальных культур? -7

Официальное открытие планируется вечером, около 20 часов. Начнется оно торжественным традиционным шествием. Новшеством этого года станет цветок-символ. Его будет нести девушка в начале каждой из диаспор. В Беларуси такой цветок – василек, у татар – тюльпан, у Азербайджана, например, цветок граната. Так что все гости и жители Гродно смогут узнать сакральные истории и легенды, что скрываются за ростком. Ну а мы постараемся рассказать подробно нашим зрителям, чтобы они тоже окунулись в атмосферу праздника.  

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# Фестиваль # общество # Полина Королева # Фотофакт

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