«Разгораются уголки будущего веселья». Как Гродно готовится к открытию фестиваля национальных культур?

Новости Беларуси. Все самые яркие моменты фестиваля сегодня, 3 июня, на протяжении дня в информационных выпусках на СТВ в формате прямых включений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент: Добрый день. Находимся в Гродно, который на ближайшие дни станет эпицентром масштабного праздника. Хочу отметить, город потихоньку просыпается, то здесь, то там разгораются уголки будущего веселья. Например, уже открываются тематические выставки, в городском парке выставляют ярмарочную продукцию. Это колоритные, интересные миниатюрные вещи. Уверена, они станут не только хорошим сувениром, но и напоминанием о том, как прошел фестиваль в 2022 году.

Напомню, последние четыре года в Гродно было затишье, в том числе в силу эпидемиологической обстановки. Поэтому сейчас мы ожидаем не то чтобы фурора, но как минимум хорошего, качественного шоу. Думаю, ожидания наши справедливы. Нынешний режиссер фестиваля – непосредственная ученица человека, кто стоял у истоков межнационального праздника в 1996 году.

Хочу отметить, что сегодня запланировано множество мероприятий, в том числе посвященных Году исторической памяти, например, из Минска, из музея ВОВ привезли экспозицию, так что на фестивале будет место, в том числе, трагичным, но важным моментом истории белорусского народа. Что касается главной сцены – подготовка почти завершена. По задумке организаторов, перед сценой установили небольшой помост. На него будут подниматься диаспоры и представлять свою визитку. Это может быть песня, танец и другие находки национальных культур.