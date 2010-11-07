Разбив тарелку о штатив, Ростислав Янковский открыл XVII Минский международный кинофестиваль «Лістапад-2010»

Более 1000 билетов поступило в этом году в продажу на открытие и закрытие кинофестиваля «Лістапад-2010». Все они были распроданы задолго до торжественной церемонии.

Ажиотаж вокруг нынешнего кинофорума небывалый. И интерес публики подогрет рекордным количеством зарубежных гостей. Их больше 80.

На дорожке ковровой при полном параде. Вот, оказывается, какого фрагмента не хватало внешнему облику «Лістапада». А 17 по счету кинофорум взял да и расстелил перед Дворцом Республики тот самый недостающий красный атрибут. На котором, к слову, дольше всех задержался российский актер Александр Стриженов.

Александр Стриженов, актер, режиссер (Россия):

В Минске замечательная производственная база. Постоянно снимается кино, совместное и российское. Я бы с удовольствием примкнул к своим коллегам, которые приезжают в Беларусь по делу, а не просто отдохнуть.

Кто-то предвкушал появление на красной ковровой Эмира Кустурицы, Людмилы Гурченко и Вахтанга Кикабидзе, а кто-то просто ждал старта очередной ноябрьской эпохи качественного фестивального кино.

Обновленная дирекция, обновленная концепция. Молодое игровое и неигровое кино стали отдельными ветками «конкурсного дерева». Акцент – на арт-хаус. Ведь фестивальные ленты не предназначены для массовой аудитории. А победителей теперь выбирают не зрители, а жюри.

«Лістападу» – 17. Тот самый возраст, когда ветру перемен в пору закружить кинолистья с новой силой. Разве что разбитая рукой Народного Ростислава Янковского о штатив кинокамеры фарфоровая тарелка остается традицией. И это даже несмотря на смену председателя фестиваля.

Геннадий Давыдько, председатель XVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2010», Заслуженный артист Республики Беларусь:

Кино, конечно, помолодело сильно. Мастера существуют во всем мире. Очень мощная новая когорта появилась и в России, и в европейском кино, и в американском. Потому что пришло молодое поколение, которое мыслит современными ритмами.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Добрая традыцыя. 50 – залатая колькасць удзельнікаў, якія штогод прымаюць ўдзел у нашым фестывалі «Лістапад». Добрая традыцыя – гэта шырокае прадстаўніцтва розных рэжысёраў, творчы ўзровень тых карцін, якія прадстаўляюцца.

Фильм-символ или фильм-открытие «Лістапада-2010». Как только не называют совместный белорусско-российский проект о войне – работу «Брестская крепость». Она – вне конкурса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кино, акцент в котором на исторической достоверности: герои здесь не только названы реальными фамилиями защитников крепости, но и внешне похожи на своих прототипов.

Игорь Угольников, автор идеи и генеральный продюсер х/ф «Брестская крепость», актер, режиссер (Россия):

Фестивальное кино настолько отличается от того, что идет в прокате, что я не дал фильм «Брестская крепость» в конкурс «Лістапада». Я считаю, что фильм «Брестская крепость» не может быть в конкурсе, потому что не должен конкурировать с теми фильмами, которые представлены не только на этом фестивале, но и на других.

Еще одно событие нашего кинематографа – «Масакра». Такого на «Лістападзе» не было еще никогда. Первый белорусский фильм ужасов режиссера Андрея Кудиненко в конкурсном показе игрового кино представлен как мистический триллер. Загадочное графское имение и гость усадьбы, попадающий в водоворот жутких событий по причине любовных коллизий. Киноведы уже пророчат «Масакре» «прокатные рекорды».

Елена Драпеко, Заслуженная артистка России:

Я за этим, собственно, сюда и приехала, чтобы повидаться с людьми, с которыми прожила рядом всю свою кинематографическую жизнь, и посмотреть новые фильмы. Посмотреть кто же новый народился в нашем кино.

Трущобы и футбол. Эта лента прокатилась далеко не по одному кинофестивалю: ее оценили в Лос-Анжелесе, в Москве она завоевала гран-при. «Брат» – фильм родом из Венесуэлы. Желая выбраться из нищеты, герои с утра до вечера гоняют мяч и мечтают попасть в национальную сборную. Чтобы получить эти роли, актеры прошли целых четыре кастинга.

Фернандо Хавьер Морено Чавес, актер х/ф «Брат» (Венесуэла):

Несмотря на то, что по фильму я младший брат, мне 25 лет, а ему 22. Но все равно мне понравилась моя роль. Мой старший брат по фильму, также является старшим братом в своей настоящей семье. Поэтому эта роль для него была привычней. Местами меняться я бы не хотел.

Геннадий Давыдько, председатель XVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2010», Заслуженный артист Республики Беларусь:

Это большое событие, когда фильм приезжает в наш город на один показ, потому что его завтра надо отвезти назад за границу, ведь его ожидает очередной показ. Таковы обязательства по договору.

А вот тут кастинга не было: российский режиссер Евгения Тирдатова и сценарий написала о себе, и актрису на главную роль, Ингу Оболдину, утвердила сразу. Работа дебютная и на «Лістападзе» режиссер Тирдатова – лицо новое. Кинокритики ждали от фильма «Зона турбулентности» «закрученного» сценария, а получили простую историю о воссоединении семьи. Где яблоко – далеко не символ раздора.

Евгения Тирдатова, режиссер х/ф «Зона турбулентности» (Россия):

Они вдвоем начинают меланхолично жевать это яблоко. Причем, передавая его друг другу. Один откусил, другой откусил. И поглядывают друг на друга. И мы понимаем, что у нее такая же привычка кусать яблоки. И вот это яблоко их так трогательно сближает.

Необычно в этом году представлено и белорусское документальное кино. Минчанин Максим Михальцов на минском же кинофоруме – впервые. Документальную 40-минутную картину о проблеме наркомании «Лампа не гаснет» снимали в закрытом отделении психиатрической больницы. История хоть и евангельская, однако крестов и икон – минимум.

Максим Михальцов, режиссер д/ф «Лампа не гаснет», участник XVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2010»:

У меня долгий опыт работы с православной атрибутикой. Я просто очень устал от такого серьезного повествования. И тут сам герой – музыкант, и в фильме звучит его музыка. В фильме есть элементы клипового монтажа.

От шести до 11. Именно на такой возраст в этом году ориентированы конкурсные картины XII «Лістападзіка», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тут и жанр семейного кино – немецкая кинолента «А вот и Лола», и чешская сказка «Фея дождя» с волшебным перевоплощением духов в человеческое обличье, и даже новое российское видение «Тридесятого царства». К слову, это «свежий» жанр на «Лістападзіке».

Владимир Бердочкин, директор российской киностудии:

Очень добрая, современная сказка. Там 24 песни. В общем-то, это музыкальная сказка. Практически последние 10 лет ничего такого не было.

Гатис Упмалис, режиссер, член жюри XII Минского международного фестиваля детского и юношеского кино «Лістападзік-2010» (Латвия):

Очень серьезная конкуренция была каждый раз. Очень почетно. Очень красивый фестиваль. Я всем своим коллегам говорю хорошие слова, чтобы и они представляли на этом фестивале фильмы.

Форум детских фильмов уже не просто спутник планеты по имени «Лістапад», а фестиваль, претендующий на самостоятельность. Да и снять кино, которое понравится в первую очередь детям, а не кинокритикам – задача не из легких.

Посетитель кинофестиваля «Лістападзік»:

Это очень хорошо, когда фестивали международного уровня у нас в Минске производят, тем более детские. Я думаю, будет очень хорошо, и покажут много интересных, занимательных фильмов.

«Кинолистья» уже не первый год кружатся и за пределами столицы. По всем областям Беларуси «катаются» не только конкурсные работы, но и приглашенные гости. Так, грузинская певица Нани Брегвадзе во второй раз посетила Гомель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нани Брегвадзе, Народная артистка СССР и Грузии:

Очень много друзей я увидела. Я думала, что меня никто не узнает. Но меня посадили в зал, и я раздавала автографы. Получила удовольствие, конечно.

Так уж повелось, что зрительский интерес к нашему фестивалю формируется по принципу «два в одном». И к самому кино, и к киноперсонам. Но «Лістапад» не был бы таким «Звездопадом», если бы не уникальные сюрпризы. 17 форум уже подарил нам ту самую всемирно известную итальянку Орнеллу Мути. Приедет ли кинодива в гости к минчанам? Эта интрига держалась на протяжении всей церемонии открытия.

Орнелла Мути, актриса (Италия):

Очень красиво у вас. Правда, я пока еще немного видела. Но те огромные улицы и большие здания – все прекрасно. Я чувствую душевную близость со славянскими народами. Очень давно хотела у вас побывать, и я горда быть здесь.

Однако нынешний «Лістапад» богат не только кинознаменитостями, но и приглашенными экспертами. И в этом году у нашего фестиваля появилась уникальная возможность выйти на новый уровень, и встать в ряд с Каннским, Венецианским и Берлинским форумами. Проще говоря – попасть в Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров.