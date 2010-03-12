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Разбиравшим завалы после терактов 11 сентября в США выплатят более полумиллиарда долларов

12 марта 2010 09:00
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Начиная с 2004 года по этому делу постоянно велись судебные разбирательства.

Иски против администрации Нью-Йорка подали тысячи полицейских, пожарных и городских рабочих. Они утверждали, что власти города направили их на ликвидацию последствий терактов, не снабдив необходимым защитным снаряжением. Таким образом, состояние здоровья многих из них серьезно пошатнулось.

В результате нападения террористов, из-за которого произошло обрушение зданий Всемирного торгового центра, погибли 2752 человека. Впоследствии этот и другие теракты 11 сентября привели к началу афганской и иракской военных кампаний США.

# общество # Теракт 11 сентября 2001 года

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