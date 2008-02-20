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Равные права на медицинскую помощь

20 февраля 2008 15:01
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Парламент России завершил ратификацию соглашения с Беларусью о порядке оказания медпомощи гражданам двух стран. Соответствующий законопроект одобрен сегодня Советом Федерации. Согласно документу медицинскую помощь белорусам и россиянам будут оказывать на равных по базовой программе обязательного медстрахования.

За наших граждан, работающих в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, работодатели будут отчислять единый социальный налог. Обязательное медицинское страхование неработающих белорусов оплатят субъекты федерации.

В свою очередь граждане России, постоянно проживающие в нашей стране, получат равные права с белорусами на медицинскую помощь, включая бесплатное лечение в госучреждениях здравоохранения.
# общество

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