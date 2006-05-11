Ратомские лесники заложили плантацию новогодних елей

Лесники Ратомского лесничества решили использовать невостребованные гектары земли для полезного дела и заложили плантацию новогодних елей - почти 15 тысяч штук!Саженцы, несмотря на то, что им по два - три года, выглядят хрупкими и слабыми. Высадка деревьев - дело хлопотное, работать приходиться вручную.

Всего в Ратомском лесничестве несколько плантаций новогодних елей. Эта - третья и самая крупная.

Начать реализацию зеленых красавиц специалисты планируют уже к предстоящему новому году. Правда, с других участков. Этим же крошкам, чтобы стать полноценным новогодним деревом, понадобится как минимум лет пять хорошего ухода.

Кроме новогодних елей в открытом грунте специалисты планируют начать выращивание елочек в горшках. Это и востребовано, и по отношению к деревьям более гуманно.