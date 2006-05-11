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Ратомские лесники заложили плантацию новогодних елей

11 мая 2006 08:54
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Лесники Ратомского лесничества решили использовать невостребованные гектары земли для полезного дела и заложили плантацию новогодних елей - почти 15 тысяч штук!Саженцы, несмотря на то, что им  по два - три года, выглядят   хрупкими и  слабыми.  Высадка деревьев - дело хлопотное, работать приходиться вручную.
Всего в Ратомском лесничестве несколько плантаций новогодних елей. Эта - третья и самая крупная.
Начать  реализацию зеленых красавиц специалисты планируют  уже   к предстоящему новому году. Правда, с других участков. Этим  же крошкам, чтобы стать полноценным новогодним деревом, понадобится как минимум  лет пять  хорошего ухода.
Кроме  новогодних елей в открытом грунте специалисты  планируют начать  выращивание елочек в горшках. Это и востребовано, и по отношению к деревьям более  гуманно.
# общество

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