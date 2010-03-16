Расследовать причины прорыва теплотрассы на пр. Победителей будет специальная комиссия

Напомним, ЧП произошло днем 12 марта.

Без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, 2 школы, детский сад и 21 административное здание. На ликвидацию ЧП потребовалось почти 12 часов. По предварительной версии, причиной ЧП на тепломагистрали стала коррозия трубопровода.

Александр Анцелиович, и.о. главного инженера филиала РУП «Минскэнерго» Минские тепловые сети:

Мы знали, что в этом месте достаточно слабые трубопроводы. 2 марта он был планово осмотрен. Повреждений тогда выявлено не было. Мы планировали, что недостатки удастся доработать до начала ремонта.

К слову, каждый год в Минске меняют около 100 километров изношенных теплосетей. А по сравнению со статистикой 2003 года, количество аварий на трубопроводах уменьшилось более чем в два раза.