Расследование уголовного дела гендиректора Торгового дома "Ждановичи" Евгения Шигалова будет завершено до конца года

Об этом сегодня в столице сообщил начальник главного следственного управления предварительного расследования МВД Беларуси Сергей Мигаленя. В настоящее время Шигалов находится в Минске. Ему была изменена мера пресечения на освобождение под залог. Родственники обвиняемого внесли сумму в 10 миллиардов рублей. Напомним, что гендиректора "Ждановичей" задержали в апреле этого года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. В результате его преступных действий государству был нанесён ущерб в особо крупном размере. Речь идёт о самовольном строительстве объектов на территории комплекса.