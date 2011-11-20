Расследование СТВ: кому в Беларуси выгоден ценовой сговор и как не оказаться жертвой нечестной игры по обе стороны прилавка

Сегодня, пожалуй, только самые безразличные белорусы, выходя из магазина или с рынка с полным пакетом продуктов, не задумываются о том, откуда цены растут. Понятно, вопрос актуальный. Зато вряд ли мы догадываемся, насколько могла бы сократиться итоговая строка в чеке, если бы все продавцы были добросовестными.

В погоне за прибылью находчивые предприниматели нашли-таки лазейку в белорусском законодательстве. Дело в том, что антимонопольные регуляторы в нем практически отсутствуют. А, соответственно, картели, ценовые сговоры, монополии имеют место не только быть, но и оставаться безнаказанными. Отчасти и это отражается на стоимости товара.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тур в курсе дела, его назначал. И у меня точка зрения с ним сходится. Он правильно сказал, что антимонопольного законодательства практически в стране нет. Мы же вручную цены контролировали. Все отпустили. И привел простой пример. Вот у Батуры 25 бабок с лотками стоят, продают яблоки. У всех по 16 тысяч. Иду дальше, бабки продают по 8-10 тысяч. А почему здесь 16 – договорились.

Чтобы понять где «капусту» рубят так, что цены летят, далеко ходить не нужно. Столичный рынок. И здесь сговорчивые цены, на которые мы вряд ли обратим внимание, прослеживаются. Да и сами предприниматели не отрицают договорной схемы работы с коллегами по прилавку.

Продавщица:

Между собой договариваемся, обсуждаем цены. Чтобы было равномерно, распределяем. Люди идут туда, где дешевле. Поэтому обсуждаем, чтобы было равномерно.

Перепродажа яблок – бизнес мелкий. Другое дело, когда недобросовестные предприниматели пытаются навариться на товаре с добавленной стоимостью.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Любая цена складывается из трех частей: материальные затраты, заработная плата, прибыль.

Эта формула – основа цены любого товара. Преподаватель экономической теории рассказывает, где на практике может заработать недобросовестный продавец. К формуле приплюсовываем надбавку. Это если, к примеру, поставщик между заводом и прилавком захочет «наварить» на товаре нужную ему сумму. Такие способы заработка, поясняет профессор, тоже влияют на повышение цен.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Создание антимонопольного комитета, как отдельной структуры, – это архиважная задача. В противном случае мы будем переживать повышение цен. Должен работать антимонопольный комитет, чтобы не было ситуации, когда просто захотел – поднял цену.

Такого же мнения придерживается и экс-мэр Гродно. Александр Антоненко – нынче депутат Палаты представителей. В Парламенте ему доверили непростой участок работы – финансы, бюджетную и налоговую политику. Опытный экономист отмечает: в стране уже существует достаточно структур как на республиканском, так и на местном уровне, которые обязаны отслеживать ситуацию с ценами и принимать меры. Однако их работу за последние годы эффективной назвать сложно.

Александр Антоненко, председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я думаю, что президент очень правильно отметил и поднял эту проблему. Я не могу сказать, что происходит монопольный сговор, но, тем не менее, производитель четко контролирует уровень цен для того, чтобы не упустить свою выгоду и доходы. Мы, естественно, результат видим, придя в магазины. Поэтому, я думаю, что проблема поднята своевременно и она будет решена.

Александр Швец, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Если бы президент совместно с экономическими органами, с Правительством вовремя не приняли решение отпустить цены в свободное плавание, то если бы импортные товары или товары белорусского производства, в которых большая доля импортной составляющей, вышли на рынок Беларуси, доллар бы начал уходить вверх. То есть вот эта ценовая либарализация, которая прошла вначале года, фактически прошла крайне своевременно. Но, отпуская цены в свободное плавание, не значит, что должна быть полная вакханалия. Нужна регулировка на базе антимонопольного контроля цен.

Руководитель научно-промышленной ассоциации давно собирает общественное мнение в предпринимательской среде. Недобросовестная конкуренция существует. Поэтому Александр Швец и продвигает проект создания антимонопольного органа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Учитывая, что Беларусь от жесткого регулирования цен переходит к более рыночной и, в какой-то мере, либеральной экономике, структура, которая будет оперативно следить за соблюдением законодательства, нужна. Понятно, что бизнес есть бизнес. Он стремиться к большим прибылям. Но стоит определить, когда шальные цены должны стать подсудными.

Александр Швец, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Здесь необходимо антимонопольному органу быть инициатором изменения законодательства, инициатором правоприменительной практики. Потому что крупный бизнес получает очень большие доходы на этих ценах. И здесь государству нужен очень активный, агрессивный орган, который должен очень быстро взять под контроль эту ситуацию. По уровню администрирования Беларусь выше России, выше Казахстана. Поэтому у нас есть все предпосылки для того, чтобы реализовать антимонопольное законодательство на очень приличном уровне.

Антимонопольный орган поможет отстоять интересы наших предприятий и в Едином экономическом пространстве. У белорусских коллег по интеграции такие структуры работают давно. Например, в Казахстане рыночные манипуляции расцениваются как административное нарушение, в России предусмотрено уголовное наказание.

Тем не менее, несмотря на внутригосударственные регуляторы, эксперты констатируют: Единому экономическому пространству необходим уже наднациональный антимонопольный орган.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Должен быть единый наднациональный орган, потому что каждый комитет будет блюсти свои собственные интересы. Если будут сталкиваться интересы крупного бизнеса в России и мелкого в Беларуси, то обращаться в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, чтобы отстоять свои права, будет довольно затруднительно.

Самым либеральным в борьбе с финансовыми махинациями считают законодательство Японии. Там монополистом признают компанию, которая контролирует половину рынка. В США судебные разбирательства начнут уже при 6-процентном доминировании. А в Китае за ценовой сговор и вовсе – смертная казнь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Швец, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации:

На Западе руководители крупных бизнесов, которые совокупно определяют львиную долю рынка по тому или иному продукту, даже не могут встретиться близко друг с другом, потому что это будет воспринято, как элемент картельного сговора.

Александр Лукашенко:

За это на Западе отворачивают голову мгновенно. А у нас это все возможно. Вот откуда это ценообразование. Ну ладно, нам надо было как-то себестоимость перекрыть, поднять производство и прочее – подняли цены. Сейчас надо остановиться. Остановиться и думать, что цены, во-первых, тебе никто не даст поднимать дальше. Я же не буду терпеть это. Подняли – хватит. Дальше давайте по объемам, завоевывайте рынки, торгуйте там, получайте деньги. Надо вертеться, а не просто, сидя в кабинете, поднимать цены. Разбой закончился.

Вот в ноябре я начинаю всех трясти. А с чем мы к Новому году придем? Сами будем сидеть за столом: нам всем хорошо, шампанское выпили черт знает какое, закусили. А народ что? В декабре мы должны все зачистить, поднять народ, чтобы он с настроением встретил Новый год. В этом вся жизнь людская.

Во всяком случае, о продовольственной безопасности страны можно говорить утвердительно. Задача, которую ставил Александр Лукашенко еще на первом Всебелорусском собрании, выполнена: сегодня мы в состоянии почти полностью обеспечить себя отечественными товарами.