Прямой эфир

Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?

03 апреля 2023 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всем привет! И снова на связи ружахуторяне. А мы продолжаем с моими друзьями оздоровление в замечательном месте, которое находится в Брестской области, на курорте «Ружа Хутар». И сегодня я нахожусь в аквапарке.

На втором этаже аквапарка находится тропа «Скульптор тела». Почему же тропа? Потому что на этом этаже находится большой выбор процедур, которые способствуют улучшению фигур женщин. И одна из процедур – это кедровая бочка.

Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?-1

Илья, ты напоминаешь мне фильм «Голова профессора Доуэля».

Кедровая бочка способствует выделению эндорфина, улучшает качество кожи женщин. Так что, девочки, берите на заметку.

Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?-4

Флоатинг – замечательная процедура. Такое ощущение, что ты лежишь на берегу моря, ты релаксируешь.

Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?-7

А сейчас я вам хочу показать главную изюминку на тропе «Скульптор тела», это аппарат Body Shape. Аппарат представляет собой вакуум, велосипед и инфракрасную сауну, что способствует коррекции нашей фигуры, улучшает качество кожи.

Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?-10

И заключительный аккорд – это аквапарк в санатории «Ружанский». Аквапарк – это три горки, джакузи и бассейн с теплой водой. Здесь удовольствие могут получить не только дети, но и взрослые. Каждый взрослый может ощутить себя ребенком.

Ребята, вам не передать, какие у меня впечатления. Здесь классно все! Кухня, природа, атмосфера, персонал, культурно-развлекательные мероприятия. СПА-комплекс, не имеющий аналогов, 12 саун и бань, 5 бассейнов, приезжайте, кайфуйте, наслаждайтесь.

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сезон начался – в Беларуси усилили контроль за незаконным сбором первоцветов
03 апреля 2023 08:50

Сезон начался – в Беларуси усилили контроль за незаконным сбором первоцветов

«Надо делать ставку на своё». Михаил Орда посетил «Коммунарку»
03 апреля 2023 08:02

«Надо делать ставку на своё». Михаил Орда посетил «Коммунарку»

«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд
03 апреля 2023 07:38

«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд