Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?

Всем привет! И снова на связи ружахуторяне. А мы продолжаем с моими друзьями оздоровление в замечательном месте, которое находится в Брестской области, на курорте «Ружа Хутар». И сегодня я нахожусь в аквапарке.

На втором этаже аквапарка находится тропа «Скульптор тела». Почему же тропа? Потому что на этом этаже находится большой выбор процедур, которые способствуют улучшению фигур женщин. И одна из процедур – это кедровая бочка.