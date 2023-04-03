Расслабляют и улучшают здоровье. Какие процедуры в санатории «Ружанский» должна попробовать каждая женщина?
Всем привет! И снова на связи ружахуторяне. А мы продолжаем с моими друзьями оздоровление в замечательном месте, которое находится в Брестской области, на курорте «Ружа Хутар». И сегодня я нахожусь в аквапарке.
На втором этаже аквапарка находится тропа «Скульптор тела». Почему же тропа? Потому что на этом этаже находится большой выбор процедур, которые способствуют улучшению фигур женщин. И одна из процедур – это кедровая бочка.
Илья, ты напоминаешь мне фильм «Голова профессора Доуэля».
Кедровая бочка способствует выделению эндорфина, улучшает качество кожи женщин. Так что, девочки, берите на заметку.
Флоатинг – замечательная процедура. Такое ощущение, что ты лежишь на берегу моря, ты релаксируешь.
А сейчас я вам хочу показать главную изюминку на тропе «Скульптор тела», это аппарат Body Shape. Аппарат представляет собой вакуум, велосипед и инфракрасную сауну, что способствует коррекции нашей фигуры, улучшает качество кожи.
И заключительный аккорд – это аквапарк в санатории «Ружанский». Аквапарк – это три горки, джакузи и бассейн с теплой водой. Здесь удовольствие могут получить не только дети, но и взрослые. Каждый взрослый может ощутить себя ребенком.
Ребята, вам не передать, какие у меня впечатления. Здесь классно все! Кухня, природа, атмосфера, персонал, культурно-развлекательные мероприятия. СПА-комплекс, не имеющий аналогов, 12 саун и бань, 5 бассейнов, приезжайте, кайфуйте, наслаждайтесь.
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!