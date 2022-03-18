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«Рассказываю о том, что случилось со мной». В Минске прошёл урок мужества с Алексеем Талаем

18 марта 2022 13:52
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Новости Беларуси. Около 400 школьников собрал первый урок мужества. В Минске стартовал мотивационный проект Благотворительного фонда имени Алексея Талая и Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В формате открытой встречи паралимпиец поделился своим опытом со школьниками и студентами. На своем примере рассказал, как развить силу воли и добиться поставленных целей. Говорили о дружбе и взаимоотношениях в семье.

«Рассказываю о том, что случилось со мной». В Минске прошёл урок мужества с Алексеем Талаем-1

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Уроки мужества состоят из двух частей. Первая часть это часть, где я рассказываю о том, что случилось со мной, та невыдуманная история моей жизни, есть что сказать. Я очень рад поговорить душа в душу, глаза в глаза и, конечно же, ответить на все волнующие нашу современную молодежь вопросы.

«Рассказываю о том, что случилось со мной». В Минске прошёл урок мужества с Алексеем Талаем-4

Уроки мужества будут проходить каждую неделю по четвергам на базе городского Дворца культуры. Подобные встречи с Алексеем Талаем запланированы не только в столице.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алексей Талай # Фотофакт

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