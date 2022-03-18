«Рассказываю о том, что случилось со мной». В Минске прошёл урок мужества с Алексеем Талаем

Новости Беларуси. Около 400 школьников собрал первый урок мужества. В Минске стартовал мотивационный проект Благотворительного фонда имени Алексея Талая и Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В формате открытой встречи паралимпиец поделился своим опытом со школьниками и студентами. На своем примере рассказал, как развить силу воли и добиться поставленных целей. Говорили о дружбе и взаимоотношениях в семье.