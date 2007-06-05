Цель Международного кинофестиваля "Расскажи мне, облако...", который пройдет в Минске и Брагине - сохранить память о Чернобыле.Его участники - школьники из 10 стран мира, которым было предложено сочинить и проиллюстрировать сказку. В ходе проекта ребята изучали проблемы последствия аварии на ЧАЭС. Завершающим этапом проекта станет Парижский фестиваль, который пройдёт осенью. Он соберет лауреатов Брагинского конкурса. Победители получат награды, а лучшая сказка будет опубликована одним из крупнейших издательств Франции.