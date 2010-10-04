Распрацавана дзяржаўная праграма развіцця курортнай зоны «Нарач»

Да 2015 года мядзельская жамчужына павінна стаць буйнейшым аздараўленчым, культурна-асветніцкім і турыстычным цэнтрам краіны. Дасягнуць гэтага плануюць за кошт інвестыцый, і для бізнесменаў у Нарачанскім краі створаць самыя спрыяльныя ўмовы: пяцiгадовы мараторый на сплату зямельнага падатку, а таксама падаткаў на нерухомасць і прыбытак. Іінвестараў вызваляць і ад шэрагу адлічэнняў, звязаных з будаўніцтвам.
Каб прывабіць турыстаў, у мядзельскім рэгіёне плануюць пабудаваць сучасную аўтатрасу, і вырашыць пытанне з «зялёным калідорам» – безвізавае знаходжанне для замежных адпачываючых.