Расплата придет раньше

Коммунальные платежки станут опускать в ящики по новому графику. Отныне сколько нагрело, нагорело и накапало в жилище будем узнавать не до 15-го, а уже до 10-го числа каждого месяца. Жировки в почтовых ящиках окажутся раньше, но платить по счетам будем по-прежнему. Крайний срок - 25-ый день каждого месяца. Итого: на путешествие из пункта А-квартиры в пункт Б - почту или сберкассу у самых нерешительных теперь будет две недели. Впрочем, график выхода в свет самих жировок тоже придется пересмотреть. К временным метаморфозам здесь готовы: на полках лежат стопки уже потенциальных мартовских квитанций. Самых злостных должников от оплаты света и тепла освободят. Вместе с тем - самым светом и теплом. Принципиальным и забывчивым неплательщикам позволят проникнуться прелестью жизни без городских удобств. Такую услугу окажут прямо на дому.