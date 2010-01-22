Распитие пива в общественных местах будет запрещено в Беларуси с 23 февраля. Штраф от 280 000 тысяч

Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности", который официально опубликован в сегодняшнем издании Национального реестра правовых актов Беларуси и вступит в силу спустя месяц.

В частности, законом устанавливается административная ответственность за распитие слабоалкогольных напитков и пива на улицах, стадионах, скверах, парках, в общественном транспорте и других общественных местах, кроме тех, которые предназначены для их употребления.

Штрафные санкции будут такие же, как и за распитие в общественных местах спиртных напитков. На первый раз придется раскошелиться на сумму до 8 базовых величин (в настоящее время одна базовая величина составляет Br35 тыс.). При повторном таком правонарушении в течение года уже придется заплатить от 2 до 15 базовых величин.

В законе также даются понятия пива и слабоалкогольных напитков. В частности, пиво - это напиток, получаемый путем сбраживания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами с объемной долей этилового спирта 0,5% и более. Казалось бы, такое определение вполне позволяет распивать в общественных местах так называемое безалкогольное пиво. Однако на бутылочных этикетках этого напитка, которое можно купить в Беларуси, написано, что содержание алкоголя в нем не более 0,5% объема.

К слабоалкогольным относятся напитки (за исключением кисломолочных, кваса и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5% до 7%, сообщает корреспондент БЕЛТА.