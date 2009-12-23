Раскрыты «серые схемы» нелегальной поставки в Беларусь элитной итальянской мебели

Белорусскими таможенниками задержаны две крупные партии. Их стоимость оценивают в 300 тысяч долларов. Решением суда VIP-товар конфискован.

Утром – деньги, вечером – стулья. Почти по «бендеровской» схеме работали белорусские продавцы элитной мебели из Италии. Бизнес поставили на поток – недешевые, даже очень недешевые, диваны, столы и кухни завозились в Беларусь из страны-законодательницы мебельной моды, минуя нашу таможню.

Контрольные службы задержали контрабанду. Крупную партию изъяли на одном из складов Минска. Он был заполнен стульями, столами, диванами, кухонными и спальными гарнитурами итальянского производства. Владельцы дорогой мебели уверяли, что не имели документов о таможенном оформлении, потому что купили ее в России для себя лично. Но проверка показала, что дорогая мебель завозилась из Италии и должна была дорого продаваться в минских магазинах. Этот случай не стал единственным.

Владимир Гарифов, начальник оперативно-организационного отдела Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

– Была получена информация о том, что есть еще возможно нарушение и у других субъектов хозяйствования. Оперативная разработка показала, что это действительно оправдано. Товар шел в Россию, но были обнаружены документы о том, что часть товара, не весь товар, был предназначен для получателя в Беларуси.

В сентябре этого года произошла аналогичная ситуация. Таможенники задержали еще два автофургона, заполненные до отказа дорогостоящей мебелью. Контрабандные диваны и стулья ввозились из Италии в Беларусь якобы для транзита в Россию. Но товар ждали минские коммерсанты.

И в первом и втором случае, вина нарушителей была доказана. Суд вынес решение конфисковать VIP-товар больше, чем на 800 миллионов белорусских рублей – в пользу государства.