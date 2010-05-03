Раскрыто жестокое убийство женщины в Минске

Сотрудники прокуратуры совместно с работниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома раскрыли жестокое убийство женщины, совершенное в Минске в конце апреля этого года.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев.

По его словам, 25 апреля около 2 часов ночи на лестничной площадке 20-го этажа дома по ул.Леси Украинки был обнаружен труп женщины 1973 года рождения с 14 ножевыми ранениями на теле. Прокуратура Центрального района Минска возбудила дело по ч.1 ст.139 («Убийство») УК.

В ходе следственных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался ранее судимый мужчина 1977 года рождения. Установлено, что в тот день он познакомился с убитой в компании приятелей. После распития горячительных напитков он предложил своей новой знакомой пойти к нему домой. По дороге женщина его, якобы, оскорбила. Мужчина обиделся, завел ее на этаж, в то время как спутница, с его слов, продолжала высказывать оскорбления. Он достал нож и нанес ей 14 ножевых ранений, после чего пошел в соседний дом, где и проживает, рассказал собеседник.

В настоящее время подозреваемый арестован и дает показания. Обвинение ему пока не предъявлено. Также установлена его причастность к двум изнасилованиям. Одно было совершено в марте этого года. Тогда мужчина изнасиловал женщину на территории кладбища по пр.Дзержинского. Кроме того, в ноябре 2006 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает БЕЛТА.