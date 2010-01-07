Раскрыта серия краж ноутбуков из торговых павильонов минского гипермаркета

В Минске задержан злоумышленник, похитивший ноутбуки из трех торговых павильонов, расположенных в одном из гипермаркетов Московского района.

Подозреваемый – 31-летний ранее судимый за кражи и грабеж минчанин – дает признательные показания, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-офицер Московского РУВД Татьяна Гриб.

Кражи были совершены в ноябре и декабре прошлого года. Во всех случаях продавцы в вечернее время закрывали павильоны, а придя на работу утром, не обнаруживали на рабочих местах переносных компьютеров. Московским РУВД были возбуждены уголовные дела.

То, что все три хищения были совершены одним человеком, практически не ставилось под сомнение с самого начала расследования. В милицию были предоставлены записи, сделанные камерой видеонаблюдения, на которых среди многочисленных покупателей гипермаркета удалось определить злоумышленника.

Преступления мужчина совершал по одной и той же схеме: прогуливаясь под видом покупателя по торговым павильонам, он заранее присматривал возможную добычу. А затем, после закрытия торговых точек, совершал кражи, перелезая через стеклянное ограждение. Похищенные ноутбуки вор сбывал на ждановичском рынке по $150 за каждый.