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Раскрыта кража денег из обменника в столичном универсаме «Центральный»

19 января 2010 12:22
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Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Задержаны четверо подозреваемых. Двое из них – сотрудники «Абсолютбанка».В декабре из его обменного пункта было украдено более 60 миллионов рублей. Это преступление произошло буквально через несколько дней после убийства кассира обменника этого же банка в универсаме «Автозаводской». Еще вначале расследования правоохранители не исключали, что эти два преступления могут быть связаны между собой.
# общество

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