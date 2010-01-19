Раскрыта кража денег из обменника в столичном универсаме «Центральный»

Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Задержаны четверо подозреваемых. Двое из них – сотрудники «Абсолютбанка».В декабре из его обменного пункта было украдено более 60 миллионов рублей. Это преступление произошло буквально через несколько дней после убийства кассира обменника этого же банка в универсаме «Автозаводской». Еще вначале расследования правоохранители не исключали, что эти два преступления могут быть связаны между собой.