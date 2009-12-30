Расходы на социальную сферу в 2010 году не будут сокращены

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции центральным и региональным СМИ Беларуси.

"Ни о каком сокращении разговора быть не может, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Людям в этой связи нечего беспокоиться".

Глава государства напомнил, что в 2010 году бюджет не будет значительно сокращен, а сохранен на уровне предыдущих лет. Прирост ВВП ожидается на 11-13%. "Мы это можем сделать, — убежден Президент. — Если мы это выполним, то будем иметь приличный бюджет, даже больше, чем планировали".

Базовые отрасли социальной сферы: здравоохранение, образование, социальная политика будут обеспечены бюджетными ассигнованиями с ростом к показателям 2009 года. Так, рост в сфере здравоохранения и образования запланирован на уровне 107%, социальной политики — 114%. Среднемесячный размер пенсии по возрасту в 2010 году составит около Br510 тыс. В целом пенсии должны вырасти на 9,2%. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в будущем году будет доведено до 100% бюджета прожиточного минимума, сообщает БЕЛТА.

Что касается заработной платы, то Александр Лукашенко заверил, что в течение следующего года она достигнет $500. "У нас есть обязательства перед народом. Эта цифра святая. Она принята на Всебелорусском собрании 5 лет назад. Это показатель пятилетки, и мы должны выполнять его", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, по-прежнему немалое внимание будет уделяться строительству жилья, а также социально-культурных и спортивных объектов, "как бы сложно и трудно ни было", сказал Президент. Он считает, что строительство — это тот локомотив, который тащит в тяжелое время экономику.

"Это минимальные показатели, которых мы должны достичь. Для этого мы все имеем", — отметил Президент. "Людям в этой связи нечего беспокоиться. Тем более нас подстегивает и год политический. В начале года — выборы в местные Советы депутатов, а через год — президентские выборы. Поэтому мы вынуждены будем бежать быстрее, чем бежали раньше", — добавил он.